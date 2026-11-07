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        Kop Dağı beyaza büründü

        Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Kop Dağı beyaza büründü

        Bayburt’ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü.

        BayburtErzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı’nda dağlık alanlar ve tepeler karla kaplandı. Kar yağışıyla bölgede eşsiz manzaralar oluştu.

        Özellikle akşam saatlerinde Kop Dağı’nda etkili olan tipi ve aniden bastıran fırtına nedeniyle güzergâhı kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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