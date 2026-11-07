Kop Dağı beyaza büründü

Özellikle akşam saatlerinde Kop Dağı’nda etkili olan tipi ve aniden bastıran fırtına nedeniyle güzergâhı kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.

Bayburt’ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü.

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