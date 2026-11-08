Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar, tipi ve fırtına etkili oluyor

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar, tipi ve fırtına etkili oluyor

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı beyaz örtüyle kaplanırken, güzergâhı kullanan sürücüler olumsuz hava şartları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar, tipi ve fırtına etkili oluyor

        Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı beyaz örtüyle kaplanırken, güzergâhı kullanan sürücüler olumsuz hava şartları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Kop Dağı güzergâhında seyir halinde bulunan tır şoförü Yıldıray Ata, dağa yaklaştığı sırada aracının retarder hortumunun patlaması üzerine yolda kaldı. Aracında meydana gelen arıza nedeniyle ilerleyemeyen Ata, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Ata'nın yardımına koştu. Polis ekipleri, Ata’nın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için destek sağladı.

        REKLAM

        Bayburt’un Çimağıl köyünde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Köy sakini Tunay Mutlu, kar yağışının şiddetini artırdığını belirterek, "Köyümüz Dereçimağıl’da kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Oldukça şiddetlendi, güzel bir manzara oluştu. Biz de sobayı yaktık, oturuyoruz. Lapa lapa kar yağıyor. Odun kesimi yapacaktık ancak kar yağışı bu şekilde devam ederse odun kesmemiz imkânsız" dedi.

        Hava sıcaklığının düşmesiyle Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürerken özellikle Kop Dağı güzergâhını kullanacak sürücülerin tipi ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir bulundurmaları önem taşıyor.

        REKLAM

        Kent merkezinde de tozak şeklinde hafif kar yağışı görülürken yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Kop Dağı beyaza büründü
        Kop Dağı beyaza büründü
        Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bayburt için zirai don uyarısı yapıldı
        Bayburt için zirai don uyarısı yapıldı
        Bayburt, 18 ilden 60 takımın katıldığı Kamu Spor Oyunları'na ev sahipliği y...
        Bayburt, 18 ilden 60 takımın katıldığı Kamu Spor Oyunları'na ev sahipliği y...
        Bayburt'ta balık satış noktalarında denetim yapıldı
        Bayburt'ta balık satış noktalarında denetim yapıldı
        Bayburt'un iki köyünde yangın sonrası hasar tespiti yapıldı
        Bayburt'un iki köyünde yangın sonrası hasar tespiti yapıldı