Milli sporcu Çağlar dünya şampiyonasında kürsüye iki kez çıktı
Hindistan'da düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda iki madalya birden kazanan Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar'ın rakibiyle karşı karşıya geldiği anlar görüntülere yansıdı.
Hindistan’da düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda iki madalya birden kazanan Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar’ın rakibiyle karşı karşıya geldiği anlar görüntülere yansıdı.
Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Çağlar, Yeni Delhi’de gerçekleştirilen şampiyonada Kıdemli Genç Erkekler 90 kilo kategorisinde mücadele etti. Sol kolda dünya ikinciliği elde eden Çağlar, sağ kolda ise rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Şampiyonada rakibiyle masada kıyasıya mücadele eden Çağlar, performansıyla takdir topladı. Hem altın hem de gümüş madalya kazanan Çağlar, dünya şampiyonasını çifte madalyayla tamamladı.
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