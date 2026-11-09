Bayburt'ta kayıp olarak aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu

Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda Timur'un cenazesi dağlık arazide bulundu.

Arkadaşlarıyla avlanmak için merkeze bağlı Yanıkçam köyüne gittiği belirlenen Timur'u arama çalışmaları jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince sürdürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamit Timur'dan (53) dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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