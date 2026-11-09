Bayburt'ta kayıp olarak aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu
Bayburt'ta kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Bayburt'ta kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Hamit Timur'dan (53) dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Arkadaşlarıyla avlanmak için merkeze bağlı Yanıkçam köyüne gittiği belirlenen Timur'u arama çalışmaları jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince sürdürüldü.
Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda Timur'un cenazesi dağlık arazide bulundu.
Timur'un cesedi, bölgedeki incelemelerin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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