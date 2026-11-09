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        Bayburt'ta organ bağışı farkındalık çalışmaları sürüyor

        Bayburt'ta organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü konusunda vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Bayburt'ta organ bağışı farkındalık çalışmaları sürüyor

        Bayburt’ta organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü konusunda vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Aydıntepe Meslek Yüksekokulunda öğrencilere organ bağışı eğitimi verildi. Eğitimde; organ bağışının hangi şartlarda ve nasıl yapılabildiği, bağış sürecinde izlenen yollar, beyin ölümü kavramı ve organ naklinin hastalara yeniden yaşam şansı sunmadaki önemi anlatıldı. Organ bağışına ilişkin doğru bilinen yanlışlara da değinilerek öğrencilerin konu hakkındaki soruları yanıtlandı.

        Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ise sağlık hizmeti almak için merkeze başvuran hastalarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde organ bağışına ilişkin bilgilendirme yapılırken, konunun ayrıntılarını içeren broşürler de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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