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        Atatürk vefatının 88'inci yılında Bayburt'ta anıldı

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt'ta düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Atatürk vefatının 88'inci yılında Bayburt'ta anıldı

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Bayburt’ta düzenlenen programla anıldı.

        Saray Bahçesi’ndeki çelenk sunma töreninin ardından anma programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Onur Şahin, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

        Atatürk’ün başarılı bir komutan aynı zamanda da ileri görüşlü bir lider olduğunu ifade eden Şahin, onun Türk tarihine, diline, ekonomiye, bilime, sanata ve eğitime önemli katkılar sunduğunu söyledi. Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvene de değinen Şahin, "Bütün ümidim gençliktedir" ve "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözlerini hatırlattı.

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        Atatürk’ün zor zamanlarda değil, huzurlu dönemlerde de minnetle anılması gerektiğini vurgulayan Şahin, gençlere seslenerek, "Bunu özellikle siz gençler yapmalısınız. Çünkü o her fırsatta gençliğe olan inancını ve güvenini dile getirmiştir" dedi.

        Şahin, konuşmasını Atatürk’ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleriyle tamamladı.

        Konuşmanın ardından Atatürk’ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisi izlendi. Daha sonra öğrencilerden Zeynep Kafa 'Mustafa Kemal’i Düşünüyorum', Nisanur Söğüt 'Bir Tutkudur Mustafa Kemal', Sudenaz Cengiz ise 'Mustafa Kemaller Tükenmez' adlı şiirleri okudu.

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        Programda, öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro tarafından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Salonu dolduranlar, seslendirilen eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Anma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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