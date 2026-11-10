Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çelenk sunumuyla başladı
Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde tören düzenlendi.
Giriş: 10.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
Bayburt’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi’nde tören düzenlendi.
Törende Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Saray Bahçesi’ndeki törenin ardından anma programı, saat 10.00’da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenecek programla devam edecek.
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