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        Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çelenk sunumuyla başladı

        Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çelenk sunumuyla başladı

        Bayburt’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi’nde tören düzenlendi.

        Törende Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

        Saray Bahçesi’ndeki törenin ardından anma programı, saat 10.00’da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenecek programla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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