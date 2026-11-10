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        Bayburt sosyal risk haritası çalışmalarında 81 il arasında birinci oldu

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İl Müdürleri Çalışma Karnesi2. Çeyrek Dönem' değerlendirmesinde Sosyal Risk Haritası çalışmaları kapsamında 81 il arasında ilk sırada yer aldı. Değerlendirmede il genelinde vakaların yüzde 93,3'ü tamamlanırken dış paydaş kurumlara yönlendirilen vakalarda yüzde 97,9 başarı oranına ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bayburt sosyal risk haritası çalışmalarında 81 il arasında birinci oldu

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İl Müdürleri Çalışma Karnesi2. Çeyrek Dönem' değerlendirmesinde Sosyal Risk Haritası çalışmaları kapsamında 81 il arasında ilk sırada yer aldı. Değerlendirmede il genelinde vakaların yüzde 93,3’ü tamamlanırken dış paydaş kurumlara yönlendirilen vakalarda yüzde 97,9 başarı oranına ulaşıldı.

        Başarıları dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, müdür yardımcıları ve kurum personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi. Belgeler, Vali Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi.

        Değerlendirmede elde edilen sonuçlarda sosyal hizmet çalışmalarının koordineli yürütülmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaşılması ve kurumlar arası iş birliği etkili oldu.

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        Vali Eldivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Köse'yi, müdür yardımcılarını ve personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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