Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Genç 2030 Projesi kapsamında Kızılay gönüllüsü gençlere yönelik yapay zekâ eğitimi düzenlendi.

Teknolojinin tanınması ve bilinçli kullanılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, yapay zekânın günlük ve dijital yaşamdaki kullanım alanları hakkında bilgi verildi. Eğitimle dijital dünyadaki gelişmelerin doğru değerlendirilmesi ve yeni teknolojilere yönelik farkındalık kazanılması hedeflendi.

Eğitimde ayrıca bu teknolojilerin yalnızca bireysel kullanımda değil, toplum yararına sunabileceği katkılar üzerinde duruldu. Gençlerin dijital araçları bilinçli ve verimli kullanarak toplumsal fayda sağlayabilecek çalışmalarda yer almalarının önemi vurgulandı.