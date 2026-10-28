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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri 4 bin yıllık pati izleri gün yüzüne çıkarıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenlerinin Tavşanlı'da yürüttüğü arkeolojik kazılarda binlerce yıl öncesine ait köpek pati izleri ortaya çıktı Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı; "Bu tür bilimsel çalışmalarla tarihi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktan büyük önem duyuyoruz"

        4 bin yıllık pati izleri gün yüzüne çıkarıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenlerinin Tavşanlı'da yürüttüğü arkeolojik kazılarda binlerce yıl öncesine ait köpek pati izleri ortaya çıktı Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı; "Bu tür bilimsel çalışmalarla tarihi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktan büyük önem duyuyoruz"

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademisyenlerinin Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yürüttüğü arkeolojik kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:20 Güncelleme:
        4 bin yıllık pati izleri gün yüzüne çıkarıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenlerinin Tavşanlı'da yürüttüğü arkeolojik kazılarda binlerce yıl öncesine ait köpek pati izleri ortaya çıktı Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı; "Bu tür bilimsel çalışmalarla tarihi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktan büyük önem duyuyoruz"

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademisyenlerinin Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yürüttüğü arkeolojik kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri ortaya çıktı.

        BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazılarda, yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Kazılarda ortaya çıkarılan pati izlerinin henüz kurumamış bir kerpiç üzerinde yürüyen köpeğe ait olduğu belirlendi. Toprak, su ve samanın karıştırılmasıyla hazırlanan kerpiçlerin yapı malzemesi olarak kullanılmadan önce kurumaya bırakılıyordu. Bu süreçte üzerinden geçen köpeğin bıraktığı izler kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde korundu. Tunç Çağı'nda bir yapının duvarında kullanılan kerpiç, yangın geçiren yapının yıkılmasının ardından molozlar arasında kaldı. Yaklaşık 4 bin yıl sonra gün yüzüne çıkarılan pati izleri, dönemin yapı teknolojisi ve gündelik yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunarken, arkeolojik çalışmaların geçmişin en küçük ayrıntılarını dahi ortaya çıkarabildiğini gösterdi.

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        "Kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin arkeoloji alanında yürüttüğü bilimsel çalışmaların Anadolu'nun tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığını belirterek, "Üniversitemiz, akademisyenlerimizin öncülüğünde yürütülen arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalarla Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunmayı sürdürüyor. Tavşanlı Höyük'te ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri, geçmişteki gündelik yaşamın en küçük ayrıntılarının bile tarihimize ışık tutabildiğini gösteriyor. Bu tür bilimsel çalışmalarla tarihi değerlerimizin belgelenmesine ve kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktan büyük önem duyuyoruz. Üniversitemizin arkeoloji alanındaki çalışmalarının, Anadolu'nun zengin tarihinin aydınlatılmasına katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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