Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, geçmiş dönemdeki belediye yönetiminin güncel değeriyle 594 milyon liralık arazi satışı yaptığını, ancak SGK ve maliye borçlarının ödenmediğini belirtti.

İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, kendilerinden önceki AK Parti döneminde borçları, arazi satışları ve yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Başkan Torun, yaptığı yazılı açıklamada belediyenin mali tablosuna ilişkin rakamları açıklarken, önceki yönetim dönemine yönelik eleştirilerde bulundu. Daha önce defalarca açıklama yapmasına rağmen konunun yeniden gündeme getirildiğini belirten Torun, sözlerine şöyle devam etti;

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"Biz bir söz verdik, bizim ağzımızdan yalnızca gerçekleri duyacaksınız. Bizim dönemimizde belediye satılan arazi tutarı 60 milyon liradır ve bununla fazladan çalıştırılan personelin tazminatları ödendi. SGK borcuna yerine verilen arazi tutarı 75 milyon, tasarruf ederek nakit ödenen toplam SGK maliye ödemesi 175 milyon, taksitlendirilen SGK maliye borcu 50 milyon. Bu şekilde SGK maliye borcu ve faiz yükünden kurtulduk. Rahata kaçan, neması kesilen, maması kesilen bir kaç kişinin yapmaya çalıştığı kara propagandanın farkındayız. Toplumda hiç bir itibarı kalmamış bir kaç kişi için moralimi bozmayayım diyorum ama olmuyor. Parti binalarındaki yedikleri kurabiyeden tutun da sandıklarda yedikleri pidelere kadar belediyeye ödetenler, seçim zamanı belediyenin ve şirketinin bütçesini kendi şahsi bütçesi gibi kullananlar, sülalesini işe gelmeden maaşa bağlayanlar karşılarında dürüst bir yönetim görünce biz bir daha burayı geri alamayız korkusuyla ne yapacaklarını şaşırdılar."

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"Tamamlanan her projenin ardından saldırılar geliyor"

Torun açıklamasının devamında, "İşin ilginci bize yapılan saldırıların zamanlaması da hep tamamlanan bir projenin arkasından geliyor. Lokum tesisini açtık Türkiye'ye açıldık zorlarına gitti, soğuk hava deposunu açtık delirdiler, Halk Ekmek dedik afalladılar, su şebekesi yenilendi artık çeşmelerden su içebilirsiniz, dedik çıldırdılar. 15 ton su ücretsiz dedik şaşırdılar, yaşlılarımız Bilecik hastanelerine ücretsiz gitsin dedik kızdılar. Belediye binasını yaptık, Kongre Merkezi yaptık, altyapı ve üstyapı yatırımları hiç durmadı, Sanayi Sitesi dükkânları, belediye dükkânları yaptık. Yaptığımız parklar bahçeler halı sahaların, peyzaj çalışmalarının sayısını unuttuk. İyi günlerinde kötü günlerinde Osmanelileri hiç yalnız bırakmadık. Bunları nasıl başardık söyleyeyim, tasarruf ederek. 310 kişi maaş alıyordu belediyeden şu an 170 kişi maaş alıyor" şeklinde konuştu.

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"594 milyonluk yer satmışsınız"

Önceki yönetim döneminde yapılan arazi satışlarına ve ödenmeyen borçlara ilişkin de eleştirilerde bulunan Belediye Başkanı Torun, "Bize engel olmak için kapı kapı gezdiğinizi biliyorum. Zamanı geldiğinde hepsini konuşacağız. Bize yapılan engelin Osmanelileri yapıldığını bile anlayamayan insanlarsınız. Biri çıkıyor yalanlar atıyor biri çıkıyor şunu yapacaktık bunu yapacaktık diyor. Yapsaydınız 10 sene niye yapmadınız. Güncel değeriyle 594 milyonluk yer satmışsınız, SGK ödememişsiniz, Maliye ödememişsiniz. Niye yapmadınız bunca zamana ve bunca bütçeye rağmen. Sizler yapacaktık dediğiniz hizmetlerin bütçesini tanıdıklarınıza maaş vererek harcadınız. Kurdunuz Halil İbrahim sofrasını ama garibanı hiç davet etmediniz. 23 milyarlık gayrimenkul bırakmışlar yalancılar. Ses çıkarmazsak kendi yalanlarına da inanmaya başlar bunlar. Milletin aklıyla alay etmeyin. Bu millet unutur sanmayın, sizi unutmayacak. Mensubu olduğunuz siyasi partilerinde sizi uzaklaştıracağı günler yakındır" dedi.