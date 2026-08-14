Bilecik Valisi Sözer, bal sağımı ve fasulye hasadına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde bal sağımı ile fasulye hasat programına katıldı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer'in Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ile Saraycık köyünde bal sağımında, üreticilerle bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözer, zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleriyle arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Bilecik'te üreticilerin, kaliteli bal üretimi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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İl Özel İdaresince Bozüyük ilçesinde Göynücek-Düzağaç-Dombayçayır grup köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Sözer, 2026 yılında KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan yol yatırımının toplam maliyetinin 60 milyon 550 bin lira olduğunu bildirdi.

Vali Sözer, Pazaryeri ilçesinde de boncuk fasulyesi hasadında üreticilerle bir araya gelerek, tarımsal üretimin il ve ilçe ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.