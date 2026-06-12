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        Bilecik Valisi Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletleri inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletlerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletleri inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesindeki baraj ve göletlerde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dereköy ve Günyurdu Mustafa Eldemir barajları ile Küçükelmalı Göleti'nde incelemede bulunan Sözer, yetkililerden sulama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, ilkbahardaki yağışlarla baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının önemli seviyeye ulaştığını belirtti.

        Dereköy Barajı'yla 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanabildiğini aktaran Sözer, Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın 8 bin 50 dekar, Küçükelmalı Göleti'nin ise 241 hektar tarım arazisine sulama hizmeti verdiğini vurguladı.

        İncelemede Sözer'e, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Devlet Su İşleri 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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