Bilecik'te 154 bin voltluk enerji hattı için uyarı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 154 bin voltluk enerji hattı için uyarı yapıldı.

Söğüt ilçesinden geçen 154 bin voltluk enerji iletim hattının bir bölümüne yüksek gerilim verilecek. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, vatandaşları can ve mal güvenliği konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, PaşalarSöğütEskişehir 3 Enerji İletim Hattı'nın Bozüyük Trafo Merkezi ile Şahin RES Trafo Merkezi arasındaki bölümüne yüksek gerilim uygulanacak. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği açısından bu uyarıyı dikkate almalarını önemle rica ediyorum. Elektrik direklerine tırmanmak ve enerji iletim hatlarına yaklaşmak hayati tehlike oluşturuyor. Tüm vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyorum" dedi.