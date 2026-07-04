Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bayırköy beldesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bayırköy beldesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

        A.İ'ye ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Boş ağıldaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ağılın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Köyünün sıcak asfaltını 73 yaşındaki Emine teyze döktü Bilecik Valisi Faik...
        Köyünün sıcak asfaltını 73 yaşındaki Emine teyze döktü Bilecik Valisi Faik...
        Bilecik'te bir ahır çıkan yangında kül oldu
        Bilecik'te bir ahır çıkan yangında kül oldu
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen su tankerine çarptı
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen su tankerine çarptı
        Başkan Yıldırım, Gölpazarı'nda vatandaşlar ile buluştu
        Başkan Yıldırım, Gölpazarı'nda vatandaşlar ile buluştu
        Bilecik'te elektrik altyapısı yenileniyor
        Bilecik'te elektrik altyapısı yenileniyor
        Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı
        Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı