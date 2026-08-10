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        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ortaca köyünde, bir vatandaşın yemek ısıtmak amacıyla yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle araziye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında 30 dönüm arazi zarar gördü.

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