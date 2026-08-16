Bilecik'te asayiş
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki çekinin dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki çekinin dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
İ.S. (33) idaresindeki 54 AOE plakalı çekici, Osmaneli-Pamukova kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde çekiciye bağlı 54 ALR 148 plakalı dorsenin lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.
- Traktörden düşen sürücü yaralandı
Bozüyük ilçesinde, traktörde düşen sürücü yaralandı
İlçeye bağlı Kozpınar köyü mevkisinde ormanlık alanda kesim yapan A.B. (48) kullandığı traktörün üstünden dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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