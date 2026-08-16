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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki çekinin dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki çekinin dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İ.S. (33) idaresindeki 54 AOE plakalı çekici, Osmaneli-Pamukova kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde çekiciye bağlı 54 ALR 148 plakalı dorsenin lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.

        - Traktörden düşen sürücü yaralandı

        Bozüyük ilçesinde, traktörde düşen sürücü yaralandı

        İlçeye bağlı Kozpınar köyü mevkisinde ormanlık alanda kesim yapan A.B. (48) kullandığı traktörün üstünden dengesini kaybederek düştü.

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        Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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