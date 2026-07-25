Bilecik'te bahçede çıkan yangında ambar ile römork kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde müstakil evin bahçesinde çıkan yangında buğday ambarı ile römork kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde müstakil evin bahçesinde çıkan yangında buğday ambarı ile römork kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Büyüksusuz köyündeki Y.G'ye (72) ait müstakil kerpiç evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce kontrol altına alınıp söndürüldü.
Evin bahçesindeki içinde 1 ton buğday bulunan ambar ile traktör römorkunu kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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