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        Bilecik'te bahçede çıkan yangında ambar ile römork kullanılamaz hale geldi

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde müstakil evin bahçesinde çıkan yangında buğday ambarı ile römork kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Bilecik'te bahçede çıkan yangında ambar ile römork kullanılamaz hale geldi

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde müstakil evin bahçesinde çıkan yangında buğday ambarı ile römork kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Büyüksusuz köyündeki Y.G'ye (72) ait müstakil kerpiç evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Evin bahçesindeki içinde 1 ton buğday bulunan ambar ile traktör römorkunu kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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