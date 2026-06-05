Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te bahçesinde toprak kayması yaşanan ev boşaltıldı

        Bilecik'te bahçesinde toprak kayması yaşanan ev boşaltıldı

        Bilecik'te, bahçesinde toprak kayması yaşanan ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Bilecik'te bahçesinde toprak kayması yaşanan ev boşaltıldı

        Bilecik'te, bahçesinde toprak kayması yaşanan ev tahliye edildi.

        Cumhuriyet Mahallesi 134. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin arka bahçesi, toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki inşaat sahasına çöktü.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Bilecik Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi alındığı ev boşaltıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi
        Bilecik'te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi
        Bilecik Valisi Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması
        Minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü
        Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü
        Bilecik'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti