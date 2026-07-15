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        Bilecik'te bir kişi iş yerinde ölü bulundu

        Bilecik'te bir kişi, kent merkezindeki iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Bilecik'te bir kişi iş yerinde ölü bulundu

        Bilecik'te bir kişi, kent merkezindeki iş yerinde ölü bulundu.

        İş yerine gitmek için evinden çıkan E.B'den (29) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'ndeki iş yerinin kapısını çilingirle açan ekipler, E.B'yi hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, E.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        E.B'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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