Bilecik'te bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Bilecik'te bir kişi, kent merkezindeki iş yerinde ölü bulundu.



İş yerine gitmek için evinden çıkan E.B'den (29) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'ndeki iş yerinin kapısını çilingirle açan ekipler, E.B'yi hareketsiz yatarken buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, E.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



E.B'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

