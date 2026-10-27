Bilecik'te çiftçilerin talepleri dinlendi
Bilecik'in Alpagut köyünde çiftçilerin talepleri dinlendi.
Bilecik'in Alpagut köyünde çiftçilerin talepleri dinlendi.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, köy ziyaretleri kapsamında Alpagut Köyü'nde çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin talep ve önerileri dinlenirken, sahadaki mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Üreticilerin görüşlerinin ele alındığı buluşmada, tarımsal faaliyetlere ilişkin konular üzerinde duruldu.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Tarımsal üretimin geliştirilmesi için çiftçilerimizle iletişim halinde olmaya ve onların görüşlerini değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.