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        Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Yeniçepni köyü kara yolu kenarındaki dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk müdahaleye yaptı.

        İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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