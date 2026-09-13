Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Bozüyük ilçe merkez Fabrika Mahallede de çıkan otluk yangınına 2 arazöz ve ilk müdahale aracı ile 12 personel müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yenimahalle Mahallede henüz belirlenemeyen nedenle arazi yangını çıktı.

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