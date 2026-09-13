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        Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde arazi yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde arazi yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yenimahalle Mahallede henüz belirlenemeyen nedenle arazi yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 iş makinesi ve 30 personelle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Bozüyük ilçe merkez Fabrika Mahallede de çıkan otluk yangınına 2 arazöz ve ilk müdahale aracı ile 12 personel müdahale etti.

        Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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