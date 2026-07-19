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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Vezirhan beldesine bağlı Mahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda elektrik hattı kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

        2 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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