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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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