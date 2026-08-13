Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 13.08.2026 - 14:25 Güncelleme:
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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