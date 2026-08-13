Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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