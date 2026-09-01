Bilecik'te devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 01.09.2026 - 13:25 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
H.K'nin (58) kullandığı 34 MUT 486 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, Dübekli köyünde faaliyet gösteren ocak sahasında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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