Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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