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        Bilecik'te Eğitim-Bir-Sen'in 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Bilecik'te, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Bilecik'te Eğitim-Bir-Sen'in 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Bilecik'te, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Bilecik Öğretmenevi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi Başkanı Ahmet Selöz, yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen'in 1992 yılında, Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulduğunu söyledi.

        İnan'ın dava sendikacılığının öncülerinden olduğunu vurgulayan Selöz, şunları kaydetti:

        "Çalışanları 'ya oradansın ya da buradansın' ikilemine mahkum olmaktan çıkaran, sendikacılığı kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmete dönüştüren sendikayız. Derdi millet, yükü 'yeni bir medeniyet' olanlarız."

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        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise Türkiye'de son 25 yılda pek çok konuda ilerleme sağlandığını dile getirdi.

        Bu ilerlemelerde eğitimcilerin büyük katkısı olduğunun altını çizen Yıldırım, genel kurulun "hayırlı olmasını" diledi.

        İŞKUR İl Müdürü ve Bilecik Eğitime Destek Platformu Başkanı Üzeyir Yıldırım'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyonda mevcut şube başkanı Selöz, yeniden seçildi.

        Programa, Türkiye Gençlik Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Hüsrev Tatlı, diğer ilgililer ile sendikalılar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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