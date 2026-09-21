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        Bilecik'te fabrikadan bir makinenin kontrol panelini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde fabrikadan kontrol paneli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Bilecik'te fabrikadan bir makinenin kontrol panelini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde fabrikadan kontrol paneli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan freze makinesine ait kontrol panelinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Ö. ekiplerce yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan M.Ö.'nün Bozüyük ilçesindeki evinde bulunan çalıntı malzemeler de fabrikaya teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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