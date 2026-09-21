Bilecik'te fabrikadan bir makinenin kontrol panelini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde fabrikadan kontrol paneli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde fabrikadan kontrol paneli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan freze makinesine ait kontrol panelinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Ö. ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan M.Ö.'nün Bozüyük ilçesindeki evinde bulunan çalıntı malzemeler de fabrikaya teslim edildi.
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