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        Bilecik'te farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan koro ilk konserini verdi

        Bilecik'te yaşları 20 ile 50 arasında değişen ve farklı meslek gruplarından oluşturulan "Meşk Grubu" kentteki ilk konserini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Bilecik'te farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan koro ilk konserini verdi

        Bilecik’te yaşları 20 ile 50 arasında değişen ve farklı meslek gruplarından oluşturulan "Meşk Grubu" kentteki ilk konserini verdi.

        Öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve operatör gibi farklı meslek gruplarında çalışan vatandaşlardan oluşan koro oluşturuldu.

        Yaklaşık 3 ay eğitim alan ve yaşları 20 ile 50 arasında değişen 17 kişiden oluşan koro Öğretmenevi'nde, Türk Halk Müziği Konseri'nde sahne aldı.

        Koro üyeleri, orkestra şefi Mustafa Yıldırım'ın yönetiminde "Söğütte kuş", "Söğüdün erenleri", "Geçti dost kervanI", "Dağlar dağladı", Neredesin sen", "Ötme bülbül" ve "Siyah saçlarında" gibi eserleri seslendirdi.

        Türkülere dinleyicilerin de zaman zaman eşlik ettiği konser sonunda koro şefi Yıldırım'a çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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