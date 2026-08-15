Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde 110 personelin katılımıyla "Türkiye güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.P'yi (36) yakaladı.

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