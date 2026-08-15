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        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.P'yi (36) yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde 110 personelin katılımıyla "Türkiye güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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