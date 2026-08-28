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        Bilecik'te kadınlar geleneksel Kayı bezi dokuma kültürünü yaşatıyor

        MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Kayı Bezi Dokuma Atölyesi Projesi" kapsamında kadınlar, ilçelerine ait geleneksel Kayı bezi dokuma yöntemiyle yöreye ait motifleri de kullanarak tekstil ve dekoratif ürünler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Bilecik'te kadınlar geleneksel Kayı bezi dokuma kültürünü yaşatıyor

        MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Kayı Bezi Dokuma Atölyesi Projesi" kapsamında kadınlar, ilçelerine ait geleneksel Kayı bezi dokuma yöntemiyle yöreye ait motifleri de kullanarak tekstil ve dekoratif ürünler yapıyor.

        Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Bozüyük Nisan Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden 681 bin lira hibe desteği aldı.

        Proje kapsamında oluşturulan atölyelerde 15 kadın, yün, pamuk, keten ve ipek iplikleri bir arada kullanarak el tezgahlarında geleneksel yöntemlerle Bilecik'in Bozüyük ilçesine özgü Kayı bezini dokuyup işliyor.

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        El tezgahlarında dokunan kumaşlar, atölyedeki dikiş çalışmalarının ardından gömlek, pantolon, ceket, çanta, bornoz ve peştemal gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli dekoratif eşyalara dönüştürülüyor.

        Çalışmalar kapsamında yöredeki eski dokuma örnekleri de araştırılıyor. Köylerde, evlerde ve çeşitli alanlarda korunan eski kilim ve dokumaların motifleri fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor, ardından bu motiflerin çizimleri hazırlanarak yeni ürünlerde kullanılıyor.

        Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Kayı bezi için Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) 11 Mayıs'ta "tasarım tescil belgesi" alındı.

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        Dernek Başkanı Mehmet Koca, AA muhabirine, projeyle geleneksel dokuma kültürünün yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Kayı bezinin yöredeki dokuma kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Koca, kadınların üretim süreçlerine daha fazla katılmasını da önemsediklerini ifade etti.

        - "Tekstil sektörünün gelişmesiyle geleneksel dokumacılık azaldı"

        Bozüyük Nisan Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve dokuma eğitmeni Tuğba Turhan da İçişleri Bakanlığının desteğiyle dokuma ve dikiş atölyelerini kurduklarını anlattı.

        Yöredeki dokuma geleneğinde Yörük kültürünün önemli bir yeri bulunduğunu belirten Turhan, kadınların hem geleneksel üretimi öğrenmesi hem de ekonomik hayata katılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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        Turhan, geçmişte Bozüyük'te dokumacılığın yaygın olduğunu belirterek, "Tekstil sektörünün gelişmesiyle geleneksel dokumacılık azaldı. Köyleri dolaşarak eski dokuma örneklerini araştırdık. Motifleri fotoğraflayıp çizimlerini çıkarıyor, kumaşlarımızda desen olarak kullanıyoruz." dedi.

        Atölyede geleneksel el dokuma tekniklerini kullandıklarını ifade eden Turhan, dokunan kumaşları dikiş atölyesinde farklı ürünlere dönüştürdüklerini dile getirdi.

        Turhan, kooperatifte üretim yapan kadınların aynı zamanda kooperatif ortağı olduğunu aktararak, "Ortaklarımız ürettikleri ürünlerle ev ekonomilerine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

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        Geleneksel motifleri farklı ürünlerde de kullandıklarını anlatan Turhan, konfeksiyon ürünlerinin yanı sıra ev tekstili ve dekoratif ürünler hazırladıklarını belirtti.

        Turhan, geri dönüşüm çalışmalarına da önem verdiklerinin altını çizerek, "Kullanılamayacak durumdaki eski kıyafetleri değerlendirerek çaput kilimlere dönüştürdük. Bu ürünlerden kırlent ve runner (yemek masalarının veya sehpaların ortasına boylu boyunca serilen, eni dar ve boyu uzun dekoratif şerit şeklindeki örtü) gibi ev tekstili ürünlerinin yanı sıra çeşitli kıyafet ve dekoratif ürünler de yaptık." ifadelerini kullandı.

        - "Dokuduğumuz ürünler bizim eserimiz gibi"

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        Özel sektörden emekli 2 çocuk annesi Zuhal Turhan ise ailesindeki dokuma geleneğinin etkisiyle projeye dahil olduğunu söyledi.

        Üretim yapmanın kendisine mutluluk verdiğini anlatan Turhan, "Dokuyup da çıkardığımız ürün sanki bizim eserimiz ya da çocuğumuz gibi. Gerçekten başardığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

        Ev hanımı ve 2 çocuk annesi Tuğba Durak da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki dikiş kursu aracılığıyla tanıştığı dokumacılığı kooperatifte sürdürdüğünü anlattı.

        Üretmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Durak, "Bir ürünü ortaya çıkarmak, onun beğenilmesi, satılması, sergilenmesi çok güzel. Beğenildikçe daha çok dokumak isteği geliyor içimizden." diye konuştu.

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        Durak, atölyenin kadınlar için sosyalleşme ve dayanışma alanı da oluşturduğunu ifade ederek, "Evde oturmaktansa gelip burada bir şeyler üretmek güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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