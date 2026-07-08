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        Bilecik'te kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Bilecik'te kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.Ş. (27) yönetimindeki 11 AAZ 085 plakalı kamyonet, Bozüyük-Söğüt kara yolunun Alibeydüzü mevkisinde aynı istikamette seyir halindeki Y.K. (66) idaresindeki 34 FF 5224 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, H.K. (61), F.K. (32) ve N.D. (65) yaralandı.


        Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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