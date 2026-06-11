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        Bilecik'te KÖYDES Projeleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projeleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Bilecik'te KÖYDES Projeleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projeleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti.

        Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla KÖYDES yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Sözer, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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