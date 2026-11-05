Bilecik'te maden ambulansı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş Altın Maden'ine ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş Altın Maden’ine ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, SöğütEskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gübretaş Altın Maden’ine ait ambulans ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenim ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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