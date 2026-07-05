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        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        U.D.Ş. (25) yönetimindeki 05 ABR 587 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolu Sırhoca köyü Elmapınarı mevkisinde İ.K. (44) idaresindeki 11 DM 868 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan N.E.K. (25) ve M.K. (42), Söğüt ilçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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