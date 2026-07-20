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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        S.H.K. (51) yönetimindeki 26 ALL 422 plakalı otomobil, İnhisar-Mihalgazi kara yolu Karaoğlan mevkisinde, Şahin M'nin (37) kullandığı plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Şahin M. ile eşi B.M. (37) ağır, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen B.M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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