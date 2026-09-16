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        Bilecik'te otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Z.Ö. idaresindeki 26 AKH 715 plakalı otomobil, Tekke Mahallesi Söğüt Caddesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Z.Ö. ile otomobildeki yolcular Y.A, Y.N, O.K. ve N.A, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla şarampolden çıkarılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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