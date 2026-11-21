Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

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