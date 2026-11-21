Bilecik'te sağanak etkili oldu
Bilecik kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Giriş: 21.11.2026 - 23:34 Güncelleme:
Bilecik kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
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