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        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

        Bilecik-Bozüyük kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde seyir halindeki İ.M. idaresindeki 11 DA 434 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Vezirhan Belde Belediyesi itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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