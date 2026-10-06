Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde seyir halindeki İ.M. idaresindeki 11 DA 434 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Vezirhan Belde Belediyesi itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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