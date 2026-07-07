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        Bilecik'te SUV tipi araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, SUV tipi araç ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Bilecik'te SUV tipi araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, SUV tipi araç ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü yaralandı.

        H.D. (53) yönetimindeki 11 ACT 801 plakalı SUV tipi araç, Bozüyük-Söğüt kara yolunun Günyarık köyü mevkisinde K.Ç. (43) idaresindeki 34 NHP 130 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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