Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yangın bölgesine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Kırsal Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkisinde Mehmet Y'ye ait ekin tarlasında, balya makinesinden çıkan kıvılcım, saman ve anızların tutuşmasına neden oldu.

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