Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kırsal Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkisinde Mehmet Y'ye ait ekin tarlasında, balya makinesinden çıkan kıvılcım, saman ve anızların tutuşmasına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yangın bölgesine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te bariyere çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te bariyere çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te deprem meydana geldi
        Bilecik'te deprem meydana geldi
        Bilecik'te yıl boyu 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı
        Bilecik'te yıl boyu 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı
        Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 281'e ulaştı
        Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 281'e ulaştı
        İl Başkanı Yıldırım köylerde vatandaşlarla buluştu
        İl Başkanı Yıldırım köylerde vatandaşlarla buluştu
        BŞEÜ'den enerji verimliliği ve kritik ürünlerin güvenliği için yenilikçi te...
        BŞEÜ'den enerji verimliliği ve kritik ürünlerin güvenliği için yenilikçi te...