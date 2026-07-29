Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Demirköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaraland...
        Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaraland...
        AK Parti Bilecik teşkilatında yeni dönemin yol haritası belirlendi
        AK Parti Bilecik teşkilatında yeni dönemin yol haritası belirlendi
        Bilecik'te kurumlar ve muhtarlar aynı masada buluştu
        Bilecik'te kurumlar ve muhtarlar aynı masada buluştu
        Kur'an kursu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
        Kur'an kursu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
        Teknik arıza havuzu kapattı
        Teknik arıza havuzu kapattı
        Miniklere polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi
        Miniklere polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi