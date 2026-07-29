Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



İlçeye bağlı Demirköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine, olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

