Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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