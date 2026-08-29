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        Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.G. (35) idaresindeki 16 BTV 185 çekici plakalı tır, Eskişehir-Söğüt kara yolu Zemzemiye köyü yakınlarında karşı şeritten gelen A.S. (55) yönetimindeki 43 PE 811 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S, ambulansla Söğüt Devlet Hastanesine götürüldü.

        A.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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