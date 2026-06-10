Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te tıra çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı

        Bilecik'te tıra çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde midibüsün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Bilecik'te tıra çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde midibüsün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Metin A. idaresindeki 11 AT 229 plakalı midibüs, Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy köyü yakınlarında İsmail Ç. yönetimindeki 41 ATA 962 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Yol kenarındaki bariyere çarparak durabilen midibüsteki 12 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Safi Çimento Fabrikasında kazana düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybe...
        Safi Çimento Fabrikasında kazana düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybe...
        AK Partili üye belediyeden 'Denetim Komisyonu Raporu'nu talep etti AK Parti...
        AK Partili üye belediyeden 'Denetim Komisyonu Raporu'nu talep etti AK Parti...
        Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük'te pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla bul...
        Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük'te pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla bul...
        Bilecik'te vatandaşlar otlardan kaldırımda yürüyemiyor
        Bilecik'te vatandaşlar otlardan kaldırımda yürüyemiyor
        Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi