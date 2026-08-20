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        Bilecik'te tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Bilecik'te tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        R.Ş. yönetimindeki 26 AHG 132 plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Baharözü mevkisinde R.G.T. (29) idaresindeki 43 SD 073 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine​​​​​​​ bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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