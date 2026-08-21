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        Bilecik'te tırın otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Bilecik'te tırın otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.K. (51) yönetimindeki 34 ZFP 62 plakalı tır, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Dübekli mevkisinde, B.N. (45) idaresindeki 81 ACU 883 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan K.Y. (36), F.E.Y. (12) ve Z.Z.Y. (7) yaralandı.

        Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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