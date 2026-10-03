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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir evde ve burada bulunan kişilerin üzerinde arama yaptı​​​​​​​.

        Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ile aparat bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", ev sahibi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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