Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir evde ve burada bulunan kişilerin üzerinde arama yaptı​​​​​​​.

Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ile aparat bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", ev sahibi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.