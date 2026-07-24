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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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