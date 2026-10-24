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        Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

        Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

        Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi mevkiinde, İnegölBozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, M.G. (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 tırın da karışmasıyla kaza zincirleme hale geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü C.Z. araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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