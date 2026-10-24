Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi mevkiinde, İnegölBozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, M.G. (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 tırın da karışmasıyla kaza zincirleme hale geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü C.Z. araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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